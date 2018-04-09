В Югре полицейских поймали на подделке документов о ДТП ради денег

Двоих сотрудников полиции в Сургуте уволили в связи с утратой доверия. Городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, рассказали «URA.RU» в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.
Установлено, что в сентябре 2017 года двое полицейских, находясь при исполнении должностных полномочий, за взятки подделали документы, подтверждающие якобы случившиеся аварии. В дальнейшем собственники автомобилей получали страховые выплаты. Действуя умышленно и вопреки интересам службы, стражи порядка подорвали авторитет органов внутренних дел.
Кроме того, в ходе проверки были выявлены аналогичные преступления, совершенные уволенными сотрудниками. Следствие возбудило против них уголовные дела за покушение на мошенничество в сфере страхования и служебный подлог.
Ранее «URA.RU» сообщало о других коррупционных скандалах в Югре. Так, следствие считает, что полицейские — глава ОМВД и начальник отдела организации применения административного законодательства из регионального управления МВД — получали взятки от хозяина незаконного склада поддельного алкоголя в Нефтеюганске и оказывали ему покровительство. Также в сургутской полиции сотрудники отпустили с места ДТП пьяного участника аварии. В прошлом году на «прямой линии» президента РФ школьник из Нефтеюганска пожаловался Владимиру Путину на коррупцию в регионе, писало «Федеральное агентство новостей».