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Главные новости Югры
13:31  09 апреля 2018 0

В Югре полицейских поймали на подделке документов о ДТП ради денег

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , предвыборная агитация, кпрф, полиция, грудинин павел
Полицейские подорвали авторитет ОВДФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Двоих сотрудников полиции в Сургуте уволили в связи с утратой доверия. Городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, рассказали «URA.RU» в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что в сентябре 2017 года двое полицейских, находясь при исполнении должностных полномочий, за взятки подделали документы, подтверждающие якобы случившиеся аварии. В дальнейшем собственники автомобилей получали страховые выплаты. Действуя умышленно и вопреки интересам службы, стражи порядка подорвали авторитет органов внутренних дел.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены аналогичные преступления, совершенные уволенными сотрудниками. Следствие возбудило против них уголовные дела за покушение на мошенничество в сфере страхования и служебный подлог.

Ранее «URA.RU» сообщало о других коррупционных скандалах в Югре. Так, следствие считает, что полицейские — глава ОМВД и начальник отдела организации применения административного законодательства из регионального управления МВД — получали взятки от хозяина незаконного склада поддельного алкоголя в Нефтеюганске и оказывали ему покровительство. Также в сургутской полиции сотрудники отпустили с места ДТП пьяного участника аварии. В прошлом году на «прямой линии» президента РФ школьник из Нефтеюганска пожаловался Владимиру Путину на коррупцию в регионе, писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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