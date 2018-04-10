«Первый канал» снял с эфира интервью Познера с американским военным

Российский телеведущий Владимир Познер заявил о переносе выпуска программы «Познер», гостем которого стал бывший министр обороны США. Журналист объяснил изменения в эфире на своем официальном сайте.
«Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже», — написал Познер. Новым собеседником ведущего стал бывший министр обороны США Уильям Джеймс Перри, который возглавлял Пентагон с 1994 по 1997 год, в годы президентства Билла Клинтона.
Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что решение об ударе по Сирии будет принято в течение двух суток. Он заявил, что режим Асада должен заплатить за химическую атаку по пригороду Дамаска «высокую цену». Американский эсминец между тем приблизился к Сирии, над ним несколько раз пролетели российские военные самолеты, пишет «Национальная служба новостей».