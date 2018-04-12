Нефтяной район из ХМАО вошел в топ-100 российских муниципалитетов

Сургутский район вошел в число 100 лучших муниципалитетов России. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации. Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоялась в четверг, 12 апреля, в Сочи.
Сургутский район вошел в топ-100 российских территорий из-за положительной динамики основных показателей экономического, инновационного и инфраструктурного развития. Организаторы конкурса также отметили усилия жителей по всестороннему гармоничному развитию муниципалитета.
Конкурс проводил клуб руководителей муниципальной сферы России — это объединение профессионалов отраслей муниципального управления и городского хозяйства. Рейтинг лучших муниципальных образований составляется второй год подряд.
Как ранее сообщало «URA.RU», глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал победителем российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2017» в номинации «Эффективное управление муниципальным образованием», а также был признан лучшим политиком-дебютантом в УрФО.