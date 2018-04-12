{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
15:02  12 апреля 2018 1

Нефтяной район из ХМАО вошел в топ-100 российских муниципалитетов

Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей, пресс-чай
Сургутский район, как и его глава Андрей Трубецкой, получил федеральную наградуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский район вошел в число 100 лучших муниципалитетов России. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации. Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоялась в четверг, 12 апреля, в Сочи.

Сургутский район вошел в топ-100 российских территорий из-за положительной динамики основных показателей экономического, инновационного и инфраструктурного развития. Организаторы конкурса также отметили усилия жителей по всестороннему гармоничному развитию муниципалитета.

Конкурс проводил клуб руководителей муниципальной сферы России — это объединение профессионалов отраслей муниципального управления и городского хозяйства. Рейтинг лучших муниципальных образований составляется второй год подряд.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал победителем российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2017» в номинации «Эффективное управление муниципальным образованием», а также был признан лучшим политиком-дебютантом в УрФО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров