Госдолг России вырос на миллиарды долларов с начала года

22:55 12 апреля 2018 0

Задолженность страны перед иностранными кредиторами достигла 524,9 млрд долларов Фото: Pixabay

Внешний долг России с начала текущего года вырос на 1,2%, то есть на 6,1 млрд долларов, следует из пресс-релиза Центробанка. Таким образом, задолженность страны перед иностранными кредиторами достигла отметки в 524,9 млрд долларов.

Причиной роста показателя в ЦБ назвали увеличение обязательств после размещения суверенных долговых ценных бумаг и управление международными резервами страны. При этом внешний долг частного сектора остался практически на том же уровне.

Ранее стало известно, что США подготовили санкции против госдолга России, под которые может попасть семь крупнейших банков. По информации агентства Nation News, основной причиной ввода ограничений Штаты назвали причастность России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Позже министерство финансов США опубликовало доклад, в котором говорится, что распространение санкций на госдолг России может иметь негативные последствия, писало RT.