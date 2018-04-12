{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,07
Динамика за 2 недели
Евро 76,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:55  12 апреля 2018 0

Госдолг России вырос на миллиарды долларов с начала года

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги, кейс
Задолженность страны перед иностранными кредиторами достигла 524,9 млрд долларовФото: Pixabay

Внешний долг России с начала текущего года вырос на 1,2%, то есть на 6,1 млрд долларов, следует из пресс-релиза Центробанка. Таким образом, задолженность страны перед иностранными кредиторами достигла отметки в 524,9 млрд долларов.

Причиной роста показателя в ЦБ назвали увеличение обязательств после размещения суверенных долговых ценных бумаг и управление международными резервами страны. При этом внешний долг частного сектора остался практически на том же уровне.

Ранее стало известно, что США подготовили санкции против госдолга России, под которые может попасть семь крупнейших банков. По информации агентства Nation News, основной причиной ввода ограничений Штаты назвали причастность России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Позже министерство финансов США опубликовало доклад, в котором говорится, что распространение санкций на госдолг России может иметь негативные последствия, писало RT.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров