В России изменится порядок выплаты премий на работе

Максимальное уменьшение премии с 1 сентября 2025 года не сможет превышать 20% от месячного заработка сотрудника. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.
«...Теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы», — рассказал Купреев ТАССу. Он отметил, что изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, вступят в силу с 1 сентября.
По словам эксперта, сейчас работодатели часто устанавливают низкий оклад и высокую премиальную часть, из-за чего при дисциплинарных нарушениях сотрудник может лишиться большей части зарплаты и получить только оклад. Кроме того, если премии регулируются коллективным договором, теперь в нем должны быть ясно прописаны виды, размеры, сроки и условия выплаты премий.
Ранее в России вступили в силу новые правила расчета среднего заработка, которые сделали процедуру начисления отпускных и выходных пособий более прозрачной и удобной для бухгалтерии. В расчет среднего заработка теперь включаются все виды доходов, включая премии.
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