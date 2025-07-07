В России изменится порядок выплаты премий на работе

ФНПР: работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за дисциплинарных нарушений работник может лишиться большей части зарплаты
Из-за дисциплинарных нарушений работник может лишиться большей части зарплаты Фото:

Максимальное уменьшение премии с 1 сентября 2025 года не сможет превышать 20% от месячного заработка сотрудника. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

«...Теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы», — рассказал Купреев ТАССу. Он отметил, что изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, вступят в силу с 1 сентября.

По словам эксперта, сейчас работодатели часто устанавливают низкий оклад и высокую премиальную часть, из-за чего при дисциплинарных нарушениях сотрудник может лишиться большей части зарплаты и получить только оклад. Кроме того, если премии регулируются коллективным договором, теперь в нем должны быть ясно прописаны виды, размеры, сроки и условия выплаты премий.

Ранее в России вступили в силу новые правила расчета среднего заработка, которые сделали процедуру начисления отпускных и выходных пособий более прозрачной и удобной для бухгалтерии. В расчет среднего заработка теперь включаются все виды доходов, включая премии.

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Максимальное уменьшение премии с 1 сентября 2025 года не сможет превышать 20% от месячного заработка сотрудника. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев. «...Теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы», — рассказал Купреев ТАССу. Он отметил, что изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, вступят в силу с 1 сентября. По словам эксперта, сейчас работодатели часто устанавливают низкий оклад и высокую премиальную часть, из-за чего при дисциплинарных нарушениях сотрудник может лишиться большей части зарплаты и получить только оклад. Кроме того, если премии регулируются коллективным договором, теперь в нем должны быть ясно прописаны виды, размеры, сроки и условия выплаты премий. Ранее в России вступили в силу новые правила расчета среднего заработка, которые сделали процедуру начисления отпускных и выходных пособий более прозрачной и удобной для бухгалтерии. В расчет среднего заработка теперь включаются все виды доходов, включая премии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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