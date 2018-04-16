Генпрокуратура недовольна качеством ремонта президентских самолетов

07:35 16 апреля 2018 0

Лайнеры обслуживали не в срок и не в полном объеме Фото: Wikimedia Commons

Генеральная прокуратура проверила, как выполняются работы по обслуживанию и ремонту самолетов специального летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой первых лиц страны. Среди обнаруженных нарушений — работы выполнялись не вовремя и не в полном объеме.

Согласно выводам надзорного ведомства, Объединенная авиастроительная корпорация, занимающаяся обслуживанием лайнеров спецотряда, системно не исполняла свои обязательства по замене необходимого оборудования в полном объеме, а также затягивало сроки работ. При этом в ряде случаем ремонт начинался еще до заключения официального контракта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По данным издания, доклад был рассмотрен в правительстве, но пока определенного решения по нему нет. Предполагается, что в перспективе будет изменена система содержания самолетов спецотряда — вместо действующих разовых контрактов будет внедрен принцип послепродажного обслуживания. Это позволит вести все работы планово, как это делается с военной техникой в Минобороны РФ.