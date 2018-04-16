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Главные новости Свердловской области
11:59  16 апреля 2018 0

У губернатора Куйвашева вся неделя невыездная: в графике Россель, КВН и работа руками

Брифинг Аркадия Дворковича и Евгения Куйвашева по Expo-2025. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев посвятит рабочую неделю внутриобластным деламФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начавшуюся 16 апреля рабочую неделю губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет в регионе. Согласно графику (есть в распоряжении агентства), который расписан вплоть до субботы, начнется работа с оперативного совещания и продолжится встречей с областным министром здравоохранения Андреем Цветковым. Сегодня же главе региона предстоит провести прием граждан в приемной президента России в Екатеринбурге.

Вторник, 17 апреля, расписан под встречу с участником шоу «Уральские пельмени» Сергеем Исаевым. Повестка встречи пока не разглашается, известно лишь, что КВНщик станет ведущим на одной из площадок в День Победы 9 Мая.

В среду, 18 апреля, глава региона проведет совещание с руководством свердловских муниципалитетов. На следующий день состоятся две встречи: с сенатором Эдуардом Росселем и ректором медицинского университета Ольгой Ковтун. Предполагается, что темой обсуждения с последней станет развитие медкластера в Академическом.

В пятницу в резиденции губернатор примет трудовые династии с промпредприятий области, а в первый день уикенда выйдет на субботник. Место, где глава региона вместе с членами правительства поработают граблями и метлами, пока окончательно не определено. В прошлом году Куйвашев проводил субботник в Качканаре, где высаживал клены на территории местного парка «Строитель».

Антон Ольшанников
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