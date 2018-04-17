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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:43  17 апреля 2018 0

Россияне стали чаще игнорировать оформление ОСАГО.

Камеры видеонаблюдения по городу. Нижневартовск., камеры гибдд
Страховщики огромные надежды возлагают на камеры видеофиксации нарушенийФото: Александр Елизаров © URA.RU

В настоящее время в России примерно 3 млн автомобилистов предпочитают нарушать закон, управляя транспортным средством, но при этом либо не имея полиса ОСАГО, либо в фальшивым документом. Число протоколов, оформленных за вождение без полиса только в минувшем году выросло на менее, чем на 40%.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД и Российского союза автостраховщиков (РСА), данная тенденция наблюдается уже третий год подряд. При этом, если в 2015 году было выписано 189 тыс. штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, то в 2016 году этот показатель составил 1,9 млн. В 2017 инспекторами ГИБДД на дорогах были выявлены 2,8 млн водителей без страховки «автогражданки».

Эксперты связывают ситуацию с потерей населением доверия к данной страховой услуге: стоимость полисов резко выросла, а качество оказания услуги — напротив, ухудшилось. Последние поправки в законодательство об ОСАГО привели к ограничению денежных выплат и замене их на натуральный ремонт и запчасти, а водители все чаще становятся жертвами мошенников, добросовестно приобретая полисы, которые по факту оказываются фальшивками.

Независимые эксперты предупреждают: при накоплении «критической массы» (8-10 млн «бесполисных» автомобилистов) система обязательного страхования станет несостоятельной: начнется повальный отказ от страхования «автогражданки». Решить проблему может лишь снижение тарифов, и делать это нужно скорее.

Между тем, в РСА таких опасений не разделяют: напротив, страховщики считают, что наказание за вождение без страховки слишком мягкое — нужно как можно скорее ужесточить штрафные санкции по отношению к автовладельцам. Кроме того, особые надежды в РСА возлагают на внедрение автоматической системы штрафов за отсутствие страховки — вычислять автомобили, не состоящие в единой базе, уже давно предлагают при помощи камер видеофиксации нарушений, установленных на улицах городов и загородных трассах.

Евгений Александров
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