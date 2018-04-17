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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:43  17 апреля 2018 0

Бывший соратник обвинил Ройзмана в гомосексуализме. «Он забывает, что работает мэром — такие вещи говорит, как шпана». ФОТО

Заседание бюро
Кабанов считает, что Ройзман позволяет себе недопустимые для мэра словаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Прочитав переписку мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, его бывший друг и соратник по фонду «Город без наркотиков» Андрей Кабанов высказал предположение, что глава города поменял сексуальную ориентацию. Кабанов написал об этом на своей странице в Сети.

Все началось с того, что Ройзман вступил в перепалку в Facebook. После того как его обозвали мразью, Ройзман в ответ предложил оппоненту: «Отсоси». Увидев эту перепалку, Кабанов написал: «Мне кажется, что Ройзман потерял ориентацию. Предлагать мужику такие вещи, причем это у него не в первый раз. Влияние либеральных ценностей. Стремно».

Редакции «URA.RU» не удалось дозвониться до Евгения Ройзмана. А Андрей Кабанов взял телефонную трубку и объяснил свою позицию. «Ройзман часто позволяет себе хамство и грубость, забывая, что он мэр полуторамиллионного города (как он постоянно хвастливо говорит о себе), который должен вести себя соответствующим образом и следить за своими словами. Он позиционирует себя интеллигентным человеком, а сам такие вещи говорит, как шпана. На человеческую сущность теперь еще и его любимые либеральные ценности наложились. А там ведь однополый секс находится на одном из первых мест. Любой воспитанный человек не имеет права говорить и писать такие вещи, а тем более мэр», — сказал «URA.RU» Андрей Кабанов.

Мэр Екатеринбурга резко ответил на оскорбление
Фото: Алексей Мальцев, facebook

Реплика Ройзмана вызвала реакцию Кабанова
Фото: Алексей Мальцев, facebook

Александр Лукманов
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