Охранники Минтранса тратили миллионы на роскошные машины и апартаменты

18:30 17 апреля 2018 1

Привычка к красивой жизни возникает быстро (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Охрану Минтранса РФ обвинили в аренде дорогостоящих квартир и лимузина. В общей сложности любовь к роскоши оценивается в 29 млн рублей.

По данным активистов ОНФ, ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» с 2015 года четыре раза брало в аренду квартиры в Москве и Московской области. Пользование апартаментами площадью от 100 до 150 кв. метров стоило от 250 тыс. рублей до 263 тыс. рублей в месяц. В общей сложности расходы на эти цели составили 11,1 млн рублей, пояснили «URA.RU» в пресс-службе ОНФ.

Удовольствие от езды на Merсedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic обошлось еще дороже — месячная аренда шикарного авто обходилась примерно в 400 тыс. рублей. Итого лимузин с двигателем мощностью 249 л. с. с подсветкой порогов, декоративной отделкой «коричневый орех» до ноября 2018 года обойдется государству более чем в 18 млн рублей.

Несообразные, с точки зрения активистов, расходы были выявлены путем мониторинга сайта госзакупок. Активисты ОНФ обратились в Минтранс России с просьбой дать оценку необходимости подобных трат.