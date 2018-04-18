Губернатор Куйвашев отчитался о том, что разбогател в отличие от супруги

18:42 18 апреля 2018 0

Евгений Куйвашев стал заметно богаче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заметно разбогател за прошедший год. Как свидетельствует декларация на сайте главы региона, за 2017 год он заработал 5 млн 408 тысяч 473 рубля, что на два с лишним млн рублей превышает доход в 2016-м году.

«Рост доходов губернатора связан с выплатой Евгению Владимировичу положенных при оставлении должности (в 2017 году закончился его первый срок на посту главы региона) компенсаций, в частности, за накопленные в течение пяти лет неиспользованные дни отпуска. А также с индексацией заработной платы, которая проводилась в соответствии с действующим законодательством», — объяснили в департаменте информполитики региона.

Никаких других изменений декларация губернатора не содержит. Ему принадлежит все та же треть квартиры площадью 131,7 кв. м. По трети от этой квартиры имеют супруга и несовершеннолетний ребенок. Кроме этого, Евгений Куйвашев владеет квартирой в 144 кв. м, а пользуется жилплощадью в 118,7 кв. м.

Супруга Евгения Куйвашева — Наталья, занимающаяся бизнесом в основном в Тюмени, несколько просела в доходах и заработала лишь 7 млн 976 тысяч 970 рублей, хотя в прошлом году показывала доход в 9,9 млн рублей. Она проживает в квартире, которой владеет муж, имеет собственную квартиру (118 кв. м) и три нежилых помещения площадью 50,7 кв. м, 98,4 кв. м и 107,6 кв. м. Наталья Куйвашева также владеет автомобилем Toyota RAV 4.