Следующее заседание правительства губернатору Куйвашеву будет готовить новичок

Ответственность за выступление губернатора Евгения Куйвашева на следующем заседании правительства Свердловской области будет нести новый специалист. Как стало известно «URA.RU», отобранный у заместителя главы администрации губернатора Константина Устиловского экспертный департамент, подготавливавший материалы для главы региона, был поделен на две части.
Самому Устиловскому оставили не только должность зама, но и часть структуры — в его подчинении находится управление системного мониторинга и анализа общественных процессов. Теперь уже отдельный экспертный департамент возглавил Алексей Сабитов — бывшего главу управления мониторинга реализации проектов губернатора представили кабмину в новом статусе как раз в четверг, 19 апреля.
«Устиловскому предложили сосредоточиться на больших цифрах и данных, его епархия теперь исключительно аналитика для встреч с Москвой. Сабитов займется написанием справок и докладов по текущей деятельности. Если получится, будут перспективы», — очерчивают новый круг обязанностей молодого сотрудника в «Белом доме».
Сабитов до сих пор работал под началом другого замруководителя администрации губернатора — куратора областных проектных офисов Евгения Гурария. Последний, как уже рассказывало «URA.RU», входит в круг сотрудников, максимально лояльных к первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову.
Получить комментарий Сабитова сегодня не удалось. «Работы меньше не стало, просто несколько изменился ее масштаб», — лаконично заметил Константин Устиловский в разговоре с «URA.RU»