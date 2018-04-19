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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:27  19 апреля 2018 0

Следующее заседание правительства губернатору Куйвашеву будет готовить новичок

Новый ответственный за речи губернатора — молодой, но опытный чиновникФото: страница Алексея Сабитова в Twitter
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Ответственность за выступление губернатора Евгения Куйвашева на следующем заседании правительства Свердловской области будет нести новый специалист. Как стало известно «URA.RU», отобранный у заместителя главы администрации губернатора Константина Устиловского экспертный департамент, подготавливавший материалы для главы региона, был поделен на две части.

Самому Устиловскому оставили не только должность зама, но и часть структуры — в его подчинении находится управление системного мониторинга и анализа общественных процессов. Теперь уже отдельный экспертный департамент возглавил Алексей Сабитов — бывшего главу управления мониторинга реализации проектов губернатора представили кабмину в новом статусе как раз в четверг, 19 апреля.

«Устиловскому предложили сосредоточиться на больших цифрах и данных, его епархия теперь исключительно аналитика для встреч с Москвой. Сабитов займется написанием справок и докладов по текущей деятельности. Если получится, будут перспективы», — очерчивают новый круг обязанностей молодого сотрудника в «Белом доме».

Сабитов до сих пор работал под началом другого замруководителя администрации губернатора — куратора областных проектных офисов Евгения Гурария. Последний, как уже рассказывало «URA.RU», входит в круг сотрудников, максимально лояльных к первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову.

Получить комментарий Сабитова сегодня не удалось. «Работы меньше не стало, просто несколько изменился ее масштаб», — лаконично заметил Константин Устиловский в разговоре с «URA.RU»

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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