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Главные новости Пермского края
10:22  20 апреля 2018 0

Пермские предприятия готовы поставлять продукцию для РЖД

Встреча РЖД с краевыми предприятиями состоялась в рамках инженерно-промышленного форумаДепартамент пресс — службы администрации губернатора Пермского края

Компания ОАО «Российские железные дороги» провела встречу с предприятиями и властями Пермского края, где главным вопросом стало рассмотрение возможностей для кооперации. Встреча состоялась в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ).

Участниками встречи стали глава Прикамья Максим Решетников, замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов, первый замгендиректора по технической политике «Уральские локомотивы» Виталий Брексон, а также руководители крупнейших краевых предприятий: «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «Электротяжмаш-Привод» и НПО «Искра». Об этом сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

Лысьвенский завод изготовил генератор для нового газотурбовоза
Департамент пресс — службы администрации губернатора Пермского края

В рамках встречи губернатор края отметил, что кооперация «РЖД» с местными предприятиями — это дополнительные заказы. «У „РЖД“ есть четкая программа технического перевооружения, активно вводится новая продукция. И нашим предприятиям важно быть в этой продукции представленными. Например, на газотурбовозе, который здесь представлен, установлено лысьвенское оборудование», — уточнил глава Прикамья. По его словам, за четыре года эксплуатации к этому оборудованию нет ни одного нарекания, а значит, она вызывает доверие.

Гендиректор лысьвенского завода «Электротяжмаш-Привод» Александр Максимов выразил готовность к сотрудничеству с «РЖД». Он отметил, что, изготовив генератор для газотурбовоза, предприятие теперь может открывать серию. «Также мы готовы возобновить серийное производство, как ранее освоенных, так и разработать новые машины для нужд „РЖД“ и других крупных компаний», — утончил он.

Отметим, что во время инженерно-промышленного форума в Перми был представлен новейший газотурбовоз ГТ1h — новый вид тягового подвижного состава, который работает на природном газе. Кроме того, участникам показали трехсекционный электровоз 3ЭС10, предназначенный, чтобы водить поезда весом 8-9 тысяч тонн по горным территориям.

Иван Шестак
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