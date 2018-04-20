Экологи Южного Урала празднуют небольшую победу. После их активности и публикаций в СМИ прокуратура обратила внимание на небольшой завод в Копейске, чьи выхлопы добирались даже до Челябинска.
«Установлено, что на территории населенного пункта ООО „Инвестиционные промышленные технологии“ (далее — ООО „ИПТ“) в нарушение действующего законодательства осуществляет производственную деятельность в отсутствие специального разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ и проекта санитарно-защитной зоны. Не проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ; не разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов; не проводятся мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий», — сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.
По итогам проверки в отношении предприятия возбуждено два административных дела: за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и несоблюдение экологических требований. Кроме того, прокуратура, с учетом опасности выбросов, направила в городской суд Копейска требование о приостановке деятельности завода.
Поводом для проверки стали публикации в СМИ. Журналистам об опасном производстве ферровольфрама рассказали активисты-экологи. Последние отмечали, выбросы предприятия серьезно портят воздух в радиусе многих километров, достигая даже Челябинска. В воздухе при этом появляется «стойкий химический запах».