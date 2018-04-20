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Главные новости Челябинской области
16:23  20 апреля 2018 0

Челябинская прокуратура требует закрыть токсичный завод. ФОТО

Опасные выхлопы чувствовались даже в ЧелябинскеФото: группа сообщества НКО «Экочел», «ВКонтакте»

Экологи Южного Урала празднуют небольшую победу. После их активности и публикаций в СМИ прокуратура обратила внимание на небольшой завод в Копейске, чьи выхлопы добирались даже до Челябинска.

«Установлено, что на территории населенного пункта ООО „Инвестиционные промышленные технологии“ (далее — ООО „ИПТ“) в нарушение действующего законодательства осуществляет производственную деятельность в отсутствие специального разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ и проекта санитарно-защитной зоны. Не проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ; не разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов; не проводятся мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий», — сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.

По итогам проверки в отношении предприятия возбуждено два административных дела: за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и несоблюдение экологических требований. Кроме того, прокуратура, с учетом опасности выбросов, направила в городской суд Копейска требование о приостановке деятельности завода.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ. Журналистам об опасном производстве ферровольфрама рассказали активисты-экологи. Последние отмечали, выбросы предприятия серьезно портят воздух в радиусе многих километров, достигая даже Челябинска. В воздухе при этом появляется «стойкий химический запах».

Фото: из группы во «ВКонтакте» сообщества НКО «Экочел»

Игорь Чукреев
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