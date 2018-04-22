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22 апреля 2018
21 апреля 2018
01:33  22 апреля 2018 0

Комментатор Черданцев раскритиковал Козловского, обидевшегося на «злобных россиян»

Даниле Козловскому не стоило приписывать россиянам хамство и злобу, считает Георгий ЧерданцевФото: страница Данилы Козловского в Instagram

Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал скандальное высказывание Данилы Козловского о злобе и хамстве россиян, подчеркнув, что режиссеру не стоило переводить все «на русскую почву».

«Данила Козловский очень расстроился из-за комментариев по поводу фильма. Он стал читать эти комменты, а этого делать не нужно никогда. Особенно творческим людям. Твою работу, творчество, должны оценивать коллеги, сведущие люди, которые понимают, в чём смысл, в чём сложность этой профессии. Это так с кино и с любой творческой работой. Но Данила неправ, переведя это всё на русскую почву. Дело не в России, Англии, Италии, США или любой другой стране», — заявил Черданцев в эфире радиостанции «Говорит Москва», отметив, что за границей в комментариях так же часто встречаются грубые формулировки и «нецензурщина» со стороны пользователей.

После выхода трейлера фильма «Тренер», режиссером которого стал Козловский, зрители раскритиковали его работу, после чего создатель киноленты высказался о злобе и хамстве россиян, напоминает Nation News.

«Тренер» — режиссерский дебют актера Козловского. Он также выступил в картине продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли. Российская премьера фильма состоится 19 апреля, однако зрители, посмотревшие трейлер, уже обрушили на Козловского волну критики, что послужило поводом для высказывания о злобе и хамстве россиян, напоминает агентство Nation News.

Сергей Демин
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