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22 апреля 2018
21 апреля 2018
05:22  22 апреля 2018 0

Украинцы раскритиковали Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Украинцы не согласны с заявлением Петра ПорошенкоФото: пресс-служба президента Украины

Жители Киева раскритиковали и не восприняли всерьез заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что национальная армия является «одной из самых эффективных» в Европе.

«Оптимистично, в целом оптимистично. Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом», — ответила одна из опрошенных телеканалом NewsOne жительниц украинской столицы на вопрос о том, считает ли она армию такой, какой представил ее Порошенко.

«Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает и зачем», — заявила собеседница телеканала.

«Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да», — пошутил во время беседы с журналистами киевлянин.

Ранее Петр Порошенко, напомним, назвал ВСУ «одними из самыми эффективными в Европе». Такое заявление он объяснил лучшими результатами украинских десантников на курсе контршумовых действий, который прошел в Польше.

Сергей Демин
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