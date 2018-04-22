Украинцы раскритиковали Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий»

Жители Киева раскритиковали и не восприняли всерьез заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что национальная армия является «одной из самых эффективных» в Европе.
«Оптимистично, в целом оптимистично. Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом», — ответила одна из опрошенных телеканалом NewsOne жительниц украинской столицы на вопрос о том, считает ли она армию такой, какой представил ее Порошенко.
«Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает и зачем», — заявила собеседница телеканала.
«Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да», — пошутил во время беседы с журналистами киевлянин.
Ранее Петр Порошенко, напомним, назвал ВСУ «одними из самыми эффективными в Европе». Такое заявление он объяснил лучшими результатами украинских десантников на курсе контршумовых действий, который прошел в Польше.