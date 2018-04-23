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10:24  23 апреля 2018 1

Уралец сменил фамилию, прячась от долгов. ФОТО

Должника выдал автомобиль, который он не смог перерегистрироватьФото: пресс-службы УФССП РФ по Свердловской области

Житель Свердловской области задолжал банку по кредитам почти два миллиона рублей. В попытке спрятаться от долгов он сменил фамилию, но судебным приставам-исполнителям все равно удалось его разыскать.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники службы установили адрес проживания должника и обнаружили на парковке неподалеку от дома скрываемое транспортное средство. Судебным приставом-исполнителем было принято решение обратить взыскание указанной задолженности в пользу банка путем продажи с публичных торгов Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска», — сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области.

К должнику были применены и другие средства принуждения к уплате долга. В том числе ограничение на выезд за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Однако гражданину удавалось некоторое время скрываться. Найти его смогли по арестованному автомобилю — машина была зарегистрирована на его прежнюю фамилию.

Фото: пресс-службы УФССП РФ по Свердловской области

Фото: пресс-сслужбы УФССП РФ по Свердловской области

Фото: пресс-службы УФССП РФ по Свердловской области

Игорь Чукреев
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