11:48 23 апреля 2018 2

Нина Якимова планирует продолжить активную деятельность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловское Заксобрание расстается с опытным профессионалом. В понедельник, 23 апреля, главному специалисту пресс-службы парламента Нине Якимовой исполнилось 65 лет. По этому поводу в 14:00 в здании на Бориса Ельцина, 10 состоится торжественный прием. Никакой возможности продлить трудовые отношения с работодателем закон не предусматривает.

Нина Якимова родилась 23 апреля 1953 года в Серове Свердловской области. После окончания школы работала на механическом заводе контролером ОТК. В 1979 году окончила факультет журналистики УрГУ (УрФУ). Работала в газетах «Серовский рабочий», «Ревдинский рабочий», «Огни Арктики» (Чукотка) и на Шмидтовском телевидении, в газете «Горнозаводской Урал» одноименного фонда. Член Союза журналистов с 1980 года. С 1998 года — консультант пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области, где была награждена Почетной грамотой и малым серебряным знаком. Пробовала себя в литературе: писала рассказы в журналы «Веси» и «Урал», выпустила две книги «Каждый день в радость» и «На бегу со звездами».

Перспективы перестановок, которые повлечет уход Якимовой, обсуждают еще с начала 2018 года. «Запланирована масштабная перестановка, — предложил свою версию один из работников аппарата Заксобрания. — Вахрушев [Алексей, экс-журналист „Уралполит.ру“ и „ФедералПресс“, с конца 2017-го сотрудник пресс-службы Заксобрания] пойдет на место Нины Геннадьевны, чтобы вырасти до начальника [пресс-службы — поста] и сменить Сидорского [Алексея]».

Сама Якимова, впрочем, с выходом на пенсию свою активность завершать не намерена. «Вышла от кардиолога и собираюсь на торжество. Планов полно, идей накопилось разных — все больше в сторону книгоиздательства. Заксобрание — это богатый опыт, интереснейшие люди и судьбы. У меня было восемь председателей — от Сурганова, Осинцева и так далее. Со временем некоторые фигуры стали еще мощнее и дороже, а кто-то, наоборот, обмельчал. И я, конечно, благодарна нашему журналистскому сообществу, мы работали красиво. Среди профессионалов у меня остались приятели, я никого вроде не подводила, а сама — всех прощаю», — рассказала Якимова, уточнив, что приготовила вторую книгу своих наблюдений и очерков, для издания которой пока ищет спонсоров.