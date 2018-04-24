Кудрин придумал новую схему для снижения долгов российских регионов

08:09 24 апреля 2018 3

Экс-глава минфина предлагает наказывать губернаторов за безответственность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдолг отдельных регионов России уже в два и более раза превышает объем доходов их бюджетов, многие субъекты движутся к такому же результату. Чтобы предотвратить катастрофу, Центр стратегических разработок (ЦСР) экс-министра Алексея Кудрина предлагает ввести специальное бюджетное правило, за нарушение которого губернаторов будут лишать финансовой самостоятельности.

Согласно результатам совместного исследования ЦСР и Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина, проблему можно решить, если привязать допустимый дефицит регионального бюджета к уровню госдолга. Так, если займы субъекта не превышают 50%, то он может при планировании указывать дефицит в пределах 10%; если госдолг региона в пределах 75% — дефицит не должен превышать 5%; при 100-процентном госдолге бюджет должен быть бездефицитный. При нарушении предлагается вводить в отношении субъектов различные санкции, вплоть до введения временной финансовой администрации, пишут «Известия».

Как обосновывают авторы идеи свое предложение, сложившаяся практика позволяет руководителям регионов необоснованно увеличивать госдолг для решения текущих проблем. В случае нехватки средств на что-либо деньги попросту берутся в кредит в федеральном бюджете, под 5-10% годовых, либо в коммерческих банках, под 15-20%. При этом фактически идет бесконтрольное наращивание госдолга, обслуживание которого увеличивает финансовую нагрузку на бюджет и в конечном счете приводит к возникновению серьезных проблем.