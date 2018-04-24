{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:09  24 апреля 2018 3

Кудрин придумал новую схему для снижения долгов российских регионов

Всероссийский форум
Экс-глава минфина предлагает наказывать губернаторов за безответственностьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдолг отдельных регионов России уже в два и более раза превышает объем доходов их бюджетов, многие субъекты движутся к такому же результату. Чтобы предотвратить катастрофу, Центр стратегических разработок (ЦСР) экс-министра Алексея Кудрина предлагает ввести специальное бюджетное правило, за нарушение которого губернаторов будут лишать финансовой самостоятельности.

Согласно результатам совместного исследования ЦСР и Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина, проблему можно решить, если привязать допустимый дефицит регионального бюджета к уровню госдолга. Так, если займы субъекта не превышают 50%, то он может при планировании указывать дефицит в пределах 10%; если госдолг региона в пределах 75% — дефицит не должен превышать 5%; при 100-процентном госдолге бюджет должен быть бездефицитный. При нарушении предлагается вводить в отношении субъектов различные санкции, вплоть до введения временной финансовой администрации, пишут «Известия».

Как обосновывают авторы идеи свое предложение, сложившаяся практика позволяет руководителям регионов необоснованно увеличивать госдолг для решения текущих проблем. В случае нехватки средств на что-либо деньги попросту берутся в кредит в федеральном бюджете, под 5-10% годовых, либо в коммерческих банках, под 15-20%. При этом фактически идет бесконтрольное наращивание госдолга, обслуживание которого увеличивает финансовую нагрузку на бюджет и в конечном счете приводит к возникновению серьезных проблем.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров