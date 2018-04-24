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Главные новости Югры
13:35  24 апреля 2018 0

В Югре появится уникальный мобильный технопарк для детей-гениев

Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, магнитогорская картинная галерея, технопарк, андроидная техника, робот
Робототехника — это только одно из направлений, которое будут изучать дети из Сургутского районаФото: Илья Московец © URA.RU

В Сургутском районе планируют до конца 2018 года запустить мобильный детский технопарк. Об этом «URA.RU» рассказал заместитель главы администрации Сургутского района Татьяна Османкина.

По словам вице-мэра, мобильный детский технопарк будет работать как филиал стационарного кванториума. Это учреждение необходимо для выполнения задачи, поставленной федеральным центром — развития и популяризации инженерного и технического образования. В Югре уже работают два кванториума — в Нефтеюганске и Нягани, в мае введут в эксплуатацию еще один, в Сургуте. Детский технопарк Сургутского района будет отличать именно возможность передвигаться по территории. «Это мобильный технопарк сможет перемещаться в поселения и оставаться там на 2-3 недели. Дети будут иметь возможность заниматься с использованием оборудования технопарка», — отметила Татьяна Османкина.

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Татьяна Османкина обещает — с детьми будут заниматься и без мобильного технопарка. Передвижной кванториум лишь поможет выявить самых талантливых
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Конкретное оборудование и лаборатории пока еще в стадии обсуждения. Планируется, что дети смогут изучать робототехнику, химию нефти, аэрокосмические технологии. Сам проект уже в стадии разработки — Сургутскому району помогает Национальный центр инноваций в образовании. Специалисты центра побывали в Югре, сначала они предложили сделать мобильный технопарк на базе фургона, но эту идею отклонили, в том числе из соображений безопасности, после консультаций с ГИБДД. Новый проект — кванториум на базе автобуса. В Национальном центре инноваций уже подтвердили, что возможность реализовать такой проект есть.

Одно из ключевых решений — дети в поселениях получат возможность получать инженерное образование даже в отсутствие мобильного технопарка. Лаборатории позволят выявить самых одаренных школьников Сургутского района — с ними потом будут заниматься дистанционно, обучать во время профильных смен во время каникул. Как отметила Татьяна Османкина, в районе есть несколько стационарных технических лабораторий — воспитанники этих учреждений выигрывают научные конференции и олимпиады разного уровня. Создание мобильного технопарка в перспективе еще сильнее увеличит интерес детей к техническому образованию.

«Мы будем решать задачу большего вовлечения детей в инженерно-техническое, естественнонаучное образование. Мы сможем выявлять одаренных детей, и мы, конечно же, будем работать на качество образовательного процесса по химии, физике, астрономии. Федеральное правительство очень серьезные задачи поставило — мы должны достигнуть показателя 40 процентов программ технической направленности. И без такой постоянной мотивации детей с использованием технопарков мы не сможем этого сделать», — отметила Османкина.

Предварительная стоимость всего проекта — порядка 200 млн рублей. Эти средства пойдут и на создание мобильного технопарка, и на оборудование стационарного кванториума. Администрация Сургутского района уже подала заявку в округ. После того, как ее одобрят в Ханты-Мансийске, муниципалитет приступит к следующим этапам создания детских технопарков. В частности, появится возможность сотрудничества с Агентством стратегических инициатив — специалисты АСИ бесплатно проведут консультации и помогут выбрать необходимое оборудование. Предполагается, что мобильный технопарк будет запущен до конца 2018 года.

Антон Степыгин
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