Югорский фонд «Жилище» подал в суд на своего подрядчика ООО «Версо-Монолит» и требует взыскать с компании более 34 млн рублей из-за нарушений строительного подряда. Об этом 24 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда ХМАО.
«Из заявления следует, что в сентябре 2012 года между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда, в соответствии с которым последний принял на себя обязательства выполнить из своих материалов собственными либо привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы по строительству группы жилых 25-этажных домов в 37-м микрорайоне Сургута, корпус 2 (жилой комплекс „Пять звёзд“)», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил агентству источник в правительственном фонде «Жилище», «Версо-Монолит» являлся давним партнером фонда и выполнял для него строительные объекты по множеству объектов. Получить комментарий генерального директора «Жилища» Андрей Шалманова на момент публикации материала не удалось. Руководитель фонда не ответил на звонки журналиста. Телефон справочной «Версо-Монолита» также недоступен для звонков агентства.
Как ранее сообщало агентство, это не первый громкий судебный процесс, связанный с «Жилищем». В марте этого года в Арбитражный суд ХМАО поступил иск в адрес правительственного фонда от администрации Когалыма, которые требовали от застройщика устранить недочеты в возведенных жилых домах.