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24 апреля 2018
23 апреля 2018
15:04  24 апреля 2018 0

В Екатеринбурге на один день выставят КамАЗ-ралли «Париж — Дакар». ФОТО, ВИДЕО

Антон Шибанов расскажет, как побеждать в гонках «Дакар»Фото: пресс-служба ТЦ «Гринвич»

Пилот российской автогоночной команды по ралли-рейдам «КамАЗ-мастер» Антон Шибанов проведет в Екатеринбурге автограф-сессию. Вместе с ним в город приедет и КамАЗ, участвующий в гонках.

Встреча с пилотом легендарной команды пройдет в ТЦ «Гринвич» 27 апреля. В тот же день возле торгового центра будет установлен «боевой» КамАЗ-ралли «Париж — Дакар», чтобы с ним могли сфотографироваться все желающие, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Гринвича».

«КАМАЗ-мастер» —15-кратный победитель ралли-марафона «Дакар», сильнейшая команда в классе спортивных грузовиков. Команда была создана в 1988 году и в 2018 отмечает свой 30-летний юбилей. Пилот Антон Шибанов — мастер спорта международного класса. На встрече он расскажет об истории команды, своем пути в автоспорте, гонках «Шелковый путь» и «Дакар», а также покажет несколько уникальных видеороликов.

Встреча и автограф-сессия с Антоном Шибановым состоится в пятницу, 27 апреля, в «Гринвиче», в лобби у гипермаркета «Гипербола». Начало в 19:00. Автора самого интересного вопроса ждет уникальный подарок от гонщика.

Фото: пресс-служба ТЦ «Гринвич»

Фото: пресс-служба ТЦ «Гринвич»

Виктор Жуков
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