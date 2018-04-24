«Деградация» Telegram помешала работе депутатов уральского города

Впервые за последние годы прямая трансляция заседания городской думы Магнитогорска не состоялась. Предположительно, виной тому стала блокировка ip-адреса ресурса, через который шла картинка из заседаний, в ходе работ по «деградации» мессенджера Telegram. Такое предположение высказал перед началом мероприятия председатель горсобрания Александр Морозов.
В результате горожанам пришлось наблюдать за дискуссией народных избранников с помощью трансляции, организованной журналистами самостоятельно. В отделе по взаимодействию со СМИ гордумы корреспонденту «URA.RU» сообщили, что о точной причине сбоя пока говорить нельзя.
«Мы разбираемся, что произошло. В любом случае, трансляцию следующего заседания мы наверняка сумеем обеспечить. За 5-6 лет магнитогорцы привыкли, что могут увидеть заседания думы в реальном времени, причем сразу на нескольких ресурсах — и мы не собираемся отказываться от этой практики», — пояснили агентству.
Как уже сообщало агентство, поводом для судебного решения относительно мессенджера стал отказ Telegram предоставить правоохранительным органам ключи для дешифровки сообщений пользователей. Также, по мнению «Национальной службы новостей», масла в огонь могли подлить намерения Павла Дурова создать на базе сервиса неконтролируемую криптовалюту. Мероприятия по приведению Telegram в максимально неудобное для пользователей в РФ состояние («деградация») начались с 16 апреля, после чего проблемы возникли у целого ряда ресурсов.