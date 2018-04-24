За Telegram заступилась только четверть россиян

Лишь четверть российских интернет-пользователей (24%) считают важным сохранение доступа к Telegram на территории страны. Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали незаинтересованность большей части респондентов в отмене «деградации» мессенджера.
Доступность Telegram не является важным вопросом для более чем половины опрошенных (64%). При этом отмечается, что наиболее переживает за судьбу мессенджера возрастная группа 18—24 года (45%), сообщает RNS.
Опрос проводился в апреле 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Роскомнадзор начал процесс деградации Telegram сразу после того, как Таганский районный суд удовлетворил иск ведомства об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. Исковое заявление было подано в связи с отказом предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей Telegram.