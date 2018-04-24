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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:36  24 апреля 2018 1

За Telegram заступилась только четверть россиян

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , интернет, соцсети, коммуникации, эппл, apple, сеть, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение, app store
Больше всего заинтересована в доступности мессенджера молодежь в возрасте 18-24 годаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Лишь четверть российских интернет-пользователей (24%) считают важным сохранение доступа к Telegram на территории страны. Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали незаинтересованность большей части респондентов в отмене «деградации» мессенджера.

Доступность Telegram не является важным вопросом для более чем половины опрошенных (64%). При этом отмечается, что наиболее переживает за судьбу мессенджера возрастная группа 18—24 года (45%), сообщает RNS.

Опрос проводился в апреле 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Роскомнадзор начал процесс деградации Telegram сразу после того, как Таганский районный суд удовлетворил иск ведомства об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. Исковое заявление было подано в связи с отказом предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей Telegram.

Павел Маркуш
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