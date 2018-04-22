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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:08  22 апреля 2018 0

Google попал под блокировку из-за пособничества Telegram

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, сотовые телефоны, google gmail, приложения для телефона, айфон SE, iphone se, почта gmail
Попытка нейтралитете дорого обошлась корпорациии GoogleФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Проблемы с использованием сервисов Google у российских пользователей возникли из-за блокировки IP-адресов, которые использует мессенджер Telegram. Данный массив адресов внесен в реестр запрещенной информации, официально заявили 22 апреля в Роскомнадзоре.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Как сообщало «URA.RU», пользователи жалуются на сбои уже несколько деней. Особенно острой проблема оказалась для жителей Красноярска, Казани, Ижевска, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Харькова.

Провайдеры начали предпринимать действия, ограничивающие работу мессенджера Павла Дурова с 16 апреля, получив решение Таганского суда Москвы. Поводом стал отказ компании предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений мессенджера. Целью действий Роскомнадзора является «деградация» Telegram (пользоваться им в итоге должно стать настолько неудобно, что это оттолкнет от него большинство россиян).

Владимир Васин
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