Google попал под блокировку из-за пособничества Telegram

Проблемы с использованием сервисов Google у российских пользователей возникли из-за блокировки IP-адресов, которые использует мессенджер Telegram. Данный массив адресов внесен в реестр запрещенной информации, официально заявили 22 апреля в Роскомнадзоре.
«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
Как сообщало «URA.RU», пользователи жалуются на сбои уже несколько деней. Особенно острой проблема оказалась для жителей Красноярска, Казани, Ижевска, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Харькова.
Провайдеры начали предпринимать действия, ограничивающие работу мессенджера Павла Дурова с 16 апреля, получив решение Таганского суда Москвы. Поводом стал отказ компании предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений мессенджера. Целью действий Роскомнадзора является «деградация» Telegram (пользоваться им в итоге должно стать настолько неудобно, что это оттолкнет от него большинство россиян).