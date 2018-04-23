{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:47  23 апреля 2018 0

В России рассмотрят жалобы на проблемы с сайтами после «деградации» Telegram

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , интернет, соцсети, сеть, telegram, мессенджеры, телеграм, мобильное приложение, блокировка, аська, icq
Неудобство использования мессенджера должно оттолкнуть от него россиянФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
все новости сюжета

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) договорился с Роскомнадзором о сотрудничестве. РОЦИТ выступит организацией, курирующей ситуацию с перебоями в работе сервисов и IP-адресов после судебного решения по мессенджеру Telegram.

Эксперты центра предложили всем заинтересованным пользователям поучаствовать в диалоге, в результате которого удастся соблюсти право на качественную работу интернет-сервисов. Согласно информации на сайте центра, любой пользователь может сообщить о нарушениях в работе сайтов, озвучить статистические данные, приложить аналитику кейсов.

«Очевидно, что ситуация с Telegram в России затронула гораздо большее количество интересантов. И, как следствие, должна решаться с учетом мнения всех заинтересованных (и пострадавших) сторон», — пояснили в центре интернет-технологий. Отмечается, что все собранные РОЦИТ рекомендации пройдут обязательную обработку Роскомнадзором.

Как ранее писало «URA.RU», во время «деградации» Telegram произошли временные сбои в системах сторонних ресурсов. Позже советник президента РФ Герман Клименко извинился перед компаниями, сайты которых были некоторое время недоступны, и сказал, что ситуация уже исправлена.

Суд одобрил «деградацию» Telegram 16 апреля, после чего к ней подключились провайдеры. По информации «Федерального агентства новостей», поводом стал отказ компании предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений мессенджера. Позже появились предположения о том, что причиной «деградации» Telegram в РФ могли стать финансовые планы Павла Дурова по созданию на базе приложения неконтролируемой новой криптовалюты, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров