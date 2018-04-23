В России рассмотрят жалобы на проблемы с сайтами после «деградации» Telegram

16:47 23 апреля 2018 0

Неудобство использования мессенджера должно оттолкнуть от него россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) договорился с Роскомнадзором о сотрудничестве. РОЦИТ выступит организацией, курирующей ситуацию с перебоями в работе сервисов и IP-адресов после судебного решения по мессенджеру Telegram.

Эксперты центра предложили всем заинтересованным пользователям поучаствовать в диалоге, в результате которого удастся соблюсти право на качественную работу интернет-сервисов. Согласно информации на сайте центра, любой пользователь может сообщить о нарушениях в работе сайтов, озвучить статистические данные, приложить аналитику кейсов.

«Очевидно, что ситуация с Telegram в России затронула гораздо большее количество интересантов. И, как следствие, должна решаться с учетом мнения всех заинтересованных (и пострадавших) сторон», — пояснили в центре интернет-технологий. Отмечается, что все собранные РОЦИТ рекомендации пройдут обязательную обработку Роскомнадзором.

Как ранее писало «URA.RU», во время «деградации» Telegram произошли временные сбои в системах сторонних ресурсов. Позже советник президента РФ Герман Клименко извинился перед компаниями, сайты которых были некоторое время недоступны, и сказал, что ситуация уже исправлена.

Суд одобрил «деградацию» Telegram 16 апреля, после чего к ней подключились провайдеры. По информации «Федерального агентства новостей», поводом стал отказ компании предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений мессенджера. Позже появились предположения о том, что причиной «деградации» Telegram в РФ могли стать финансовые планы Павла Дурова по созданию на базе приложения неконтролируемой новой криптовалюты, сообщала «Национальная служба новостей».