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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:12  25 апреля 2018 0

Нацбанк Украины выпустит монету с изображением Крыма. ФОТО

Крым., горы, мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Пейзажи российского полуострова окажутся на украинских гривнахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Национальный банк Украины выпустит коллекционные монеты с изображением Крыма. Как сообщает пресс-служба регулятора, ограниченный тираж будет введен в оборот в среду, 25 апреля.

Тираж монеты номиналом пять гривен составит 45 тысяч штук. Отмечается, что памятная монета станет частью серии, посвященной областям и территориальному устройству страны. В сообщении украинского Нацбанка говорится, что «автономная административно-территориальная единица на юге Украины» имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, а территория полуострова знаменита памятниками археологии, истории и градостроительства, пишет ФБА «Экономика сегодня».

На памятных монетах Нацбанк поместил Медведь-гору (Аю-Даг), Ханский дворец в Бахчисарае, беседку в Херсонесе, где был крещен князь Владимир. Кроме того на денежных знаках изображены античный корабль, монеты, амфора, цветы горной лаванды и гроздь винограда. Обратная сторона монеты украшена стилизованной картой Украины, уточняет «Русская планета».

ФОТО: bank.gov.ua

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после референдума, который прошел в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ высказались свыше 95% жителей полуострова. Решение о проведении плебисцита было принято крымскими властями после того, как на Украине произошел государственный переворот.

Виктор Жуков
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