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25 апреля 2018
13:36  25 апреля 2018 2

Козловский перестал общаться с сестрой и племянниками‍. «Мы живем в разных мирах»

У актера есть сводная сестра с тремя племянникамиФото: страница Данилы Козловского в Instagram

Актер и режиссер Данила Козловский перестал общаться со сводной сестрой и ее детьми. Племянник знаменитого артиста рассказал, что пути родственников давно не пересекались.

Оксана, сестра Данилы по отцу, работает в московской школе и воспитывает троих детей. Один из них, Владислав Шегаев, рассказал журналу StarHit, что видел своего дядю лишь однажды в юном возрасте. «Мы живем в разных мирах. У Данилы сложный график, съемки, гастроли. Плюс он пропадает в Санкт-Петербурге, а мы в Подмосковье», — рассказал парень. Он добавил, что между ними нет конфликта, а семья гордится знаменитым родственником: «Смотрим все работы с его участием».

Напомним, что продюсер и режиссер спортивной мелодрамы «Тренер» Данила Козловский пожаловался на злобных россиян, которым не понравился трейлер картины. Актера поддержали коллега по цеху Михаил Пореченков, режиссер Алексей Учитель и певица Алла Пугачева.

Павел Маркуш
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