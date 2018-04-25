Актер и режиссер Данила Козловский перестал общаться со сводной сестрой и ее детьми. Племянник знаменитого артиста рассказал, что пути родственников давно не пересекались.
Оксана, сестра Данилы по отцу, работает в московской школе и воспитывает троих детей. Один из них, Владислав Шегаев, рассказал журналу StarHit, что видел своего дядю лишь однажды в юном возрасте. «Мы живем в разных мирах. У Данилы сложный график, съемки, гастроли. Плюс он пропадает в Санкт-Петербурге, а мы в Подмосковье», — рассказал парень. Он добавил, что между ними нет конфликта, а семья гордится знаменитым родственником: «Смотрим все работы с его участием».
Напомним, что продюсер и режиссер спортивной мелодрамы «Тренер» Данила Козловский пожаловался на злобных россиян, которым не понравился трейлер картины. Актера поддержали коллега по цеху Михаил Пореченков, режиссер Алексей Учитель и певица Алла Пугачева.