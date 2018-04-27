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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
10:11  27 апреля 2018 0

Крупнейшая вертолетная компания ХМАО задолжала сотрудникам миллионы

Клипарт , пачка денег, рубли, денежные купюры
Работники два месяца не получали денегФото: Алексей Гущин © URA.RU

Авиакомпания «СКОЛ» в Ханты-Мансийском автономном округе задолжала своим 183 сотрудникам порядка 8 млн рублей зарплаты. Долг образовался за два месяца. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет данную информацию.

Окружная госинспекция труда потребовала погасить долг до 14 мая. На юридическое лицо и и. о. гендиректора завели административные дела. Компанию уже оштрафовали на 40 тыс. рублей, руководителя — на десять тысяч. «На основании публикаций в СМИ организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «СКОЛА».

Авиакомпания «СКОЛ» создана в Сургуте в 2000 году, осуществляет вертолетные перевозки на территории Восточной и Западной Сибири, работает за рубежом. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что компания задолжала бюджетам разного уровня и ей грозит банкротство. По неофициальным данным, задолженность превышала 10 миллионов рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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