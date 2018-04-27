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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:06  27 апреля 2018 0

Гостиницу «Исеть» передали фирме, обслуживающей здания Генпрокуратуры, МВД и кожвендиспансера

Евгений Куйвашев на Уральской индустриальной биеннале в гостинице Исеть. Екатеринбург, гостиница исеть, биеннале
«Исеть» была местом проведения биеннале современного искусстваФото: Александр Мамаев © URA.RU

Состоялся электронный аукцион на право технического обслуживания здания екатеринбургской гостиницы «Исеть». Его победителем стал единственный участник — ООО «СпецЭнергоСервис». Данное предприятие будет ежегодно получать по 720 тысяч рублей за наладку электросетей, эксплуатацию сантехнического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, промывку и гидравлические испытания трубопроводов, а также выполнение ряда других работ.

Фирма зарегистрирована в Первоуральске и, по данным системы «Контур.Фокус», относится к микропредприятиям. До 2016 года ее финансовое положение значительно не выделялось из общерыночного. Но затем прибыль предприятия выросла в разы за счет получения контрактов от крупнейших государственных и силовых структур.

В частности, со середины 2017 года по текущий день ООО «СпецЭнергоСервис» получило право обслуживать здания, в которых располагаются военное следственное Управление СК РФ по Центральному военному округу, Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО, Кольцовская таможня, УМВД России по Екатеринбургу. Предприятие также проводило работы в зданиях Росреестра по Свердловской области, администрациях Кировского и Чкаловского районов Екатеринбурга, а также Свердловского областного кожно-венерологического диспансера.

Как ранее сообщало «URA.RU», 5 октября свердловское Заксобрание приняло решение о передаче аварийного здания гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга в хозяйственное ведение ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». Предполагалось, что после проведения реконструкции в нем вновь откроется отель. Объект был включен в число объектов для размещения гостей чемпионата мира по футболу. Однако реконструкция по сей день не началась.

Константин Джултаев
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