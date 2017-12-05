13:24 05 декабря 2017 0

Один из главных памятников конструктивизма Екатеринбурга пока передали в ведение ГУПа, который занимается управлением областным рынком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области на заседании 5 октября приняло единогласное решение о передаче гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга в хозяйственное ведение ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». И. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов сообщил депутатам, что федеральные власти передали здание в казну региона 13 сентября 2017 года.

Общая площадь памятника конструктивизма — 7,8 тыс. кв. метров, балансовая стоимость составляет 68,4 млн рублей. Зырянов подчеркнул, что с 2014 г. «Исеть» не используется. По его словам, сейчас на объекте пройдут реставрационное работы. Проводить их будет частный инвестор, название компании чиновник не озвучил.

Председатель комитета по законодательству Заксобрания Свердловской области Владимир Никитин рассказал, что «Исеть» после реставрации будет использоваться в качестве гостиницы. Депутат особо подчеркнул, что в подвалах здания находится пункт управления коммунальным хозяйством расположенного рядом жилого комплекса Городок чекистов. В связи с этим на входе надо выставить охрану и обеспечить бесперебойную работу объекта, этим тоже займется «ИнЭкспо».

ГУП СО «ИнЭкспо» управляет рядом региональных госактивов, в их числе, например, Областной рынок на Громова. Переговоры о возможности передать знаковый для города объект, один из памятников архитектуры, в ведение региона шли более года, с лета 2016 года. В качестве одного из вариантов обсуждалась возможность того, что «Исеть» будет находиться в распоряжении Уральского филиала Государственного центра современного искусства. Одновременно здание входит в число объектов, принимающих гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Екатеринбург даже подавал заявку на изображение «Исети» на новой денежной купюре номиналом 2000 рублей. Летом 2016 года выяснилось, что здание находится в плохом техническом состоянии.