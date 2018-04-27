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Главные новости Пермского края
17:18  27 апреля 2018 0

Пермский аэропорт досрочно запустит международные рейсы

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, здание, аэропорт пермь
В воздушной гавани готовились к этому полгодаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Первый международный рейс из нового терминала пермского аэропорта Большое Савино состоится уже 30 апреля. Ранее предполагалось, что это произойдет только летом.

«После переговоров с федеральными органами власти наконец получили разрешение на вылеты международных рейсов из нового терминала пермского аэропорта. Первый рейс (в Турцию) полетит уже 30 апреля», — сообщается на официальной странице в Instagram пермского губернатора Максима Решетникова. «Решить вопрос досрочно удалось благодаря переговорам Максима Геннадьевича и Дмитрия Олеговича Рогозина. Федеральные коллеги вошли в наше положение, понимая важность запуска международных рейсов перед началом летнего сезона», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

Новый терминал аэропорта Большое Савино был открыт в ноябре 2017 года. Проект обошелся в пять миллиардов рублей. Изначально заявлялось, что первые месяцы он будет работать только на внутренние рейсы, а обслуживанием международных займется не раньше лета, сообщали в пресс-службе аэропорта.

Игорь Чукреев
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