22:16 27 апреля 2018 0

«Золотая» серия продлится до трех побед одной из команд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Баскетболистки УГМК с непростой победы начали борьбу за «золото» Чемпионата России. На своем паркете «лисицы» обыграли курское «Динамо» со счетом 74:64. С трибун за игрой наблюдал вице-президент екатеринбургского клуба и коммерческий директор «УГМК-Холдинга» Игорь Кудряшкин, который всегда поддерживает команду в решающих матчах.

Игра двух лидеров премьер-лиги началась довольно агрессивно и первые очки набирались непривычно медленно для баскетбола. УГМК и «Динамо» не отпускали друг друга дальше, чем на два очка вплоть до середины первого периода. За минуту до окончания игрового отрезка у «лисиц» было минимальное превосходство (17:16), но точный трехочковый Марии Вадеевой вывел Курск вперед — 17:19.

После первого перерыва стало понятно, что баскетболистки курского «Динамо» были более собранными. УГМК, напротив, никак не мог поймать свою игру, «лисицам» толком не удавалась защита, результативность тоже хромала, чувствовалась некоторая усталость отдельных игроков. В итоге во второй четверти хозяйки позволили соперницам забросить три трехочковых броска подряд — 17:28. УГМК пришлось догонять, благодаря усилиям Альбы Торренс, Джамирры Фолкнер и Эммы Меессеман «лисицы» выиграли четверть и на большой перерыв ушли с незначительным преимуществом — 36:34.

Во второй половине игры команды продолжили упорное противостояние. УГМК катастрофически проигрывал подбор, чем успешно пользовались гости, но, в тоже время, Курск допускал немало ошибок. В начале заключительной четверти баскетболистки УГМК сделали рывок 7:0 — 63:52, но преимущество в 11 очков довольно быстро сократилось — 66:60. Еще немного и «лисицам» пришлось бы начинать все сначала, но баскетболистки «Динамо» уже заметно устали. Майя Мур и Альба Торренс принесли УГМК 7 очков подряд, последний мяч забросила Бриттни Грайнер — 74:64 в пользу хозяек паркета.

«Золотая» серия продлится до трех побед одной из команд. Следующий матч между УГМК и «Динамо» пройдет также в Екатеринбурге, 29 апреля, начало игры в 17.00. Третья игра состоится в Курске 2 мая.