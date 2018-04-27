Жена звезды сериала «Отель Элеон» наехала на актрису «Физрука» из-за знаменитого отца

23:02 27 апреля 2018 2

Законная дочь и внебрачный сын Спартака Мишулина не могут поделить знаменитого отца Фото: кадр из телепрограммы «Кабачок «13 стульев»

Актеры российских сериалов Карина Мишулина («Физрук») и Тимур Еремеев («Отель «Элеон») продолжают ругаться в различных ток-шоу. Яблоком раздора стал народный артист РСФСР Спартак Мишулин, внебрачным сыном которого называет себя Еремеев. Карина, законная дочь знаменитого артиста театра и кино, пытается оспорить эти заявления, в том числе через суд.

Недавно в конфликт оказалась втянута и супруга Еремеева — она попросила Мишулину прекратить обвинения в адрес Тимура. Как пишет StarHit, до этого момент Еремеев пытался уберечь свою семью от внимания СМИ. Карина же регулярно появлялась на публике вместе со своим мужем и даже приводила на съемки дочерей. На каждом ток-шоу стороны обнародовали все новые подробности запутанного родства и заявляли, что готовы биться до конца, чтобы выяснить правду.

«Я понимаю твою обиду, но я тебя очень прошу, не нужно таких грязных игр с подставными людьми. Ты не позволяешь людям судить о твоем отце, потому что они якобы его не знали, а я не позволяю тебе говорить такие гадости о моем муже, потому что ты его не знаешь. <…> Задумайся хотя бы на секундочку о том, что ты наговорила своему родному брату, что ты говоришь его семье. Ведь все это неправда», — с таким словами обратилась жена Еремеева к Мишулиной.

Ранее знакомый Еремеева заявил, что отсидел за него срок по обвинению в распространении наркотиков. Возможно, именно это заявление и стало поводом для обращения жены Тимура к Карине Мишулиной. Она подозревает, что к распространению слухов причастна актриса.

Примечательно, что рождения самого Спартака Мишулина также окутано тайной. Его мать Анна Васильевна родила сына вне брака. Есть версия, что отцом будущего актера был известный советский писатель Александр Фадеев, автор «Молодой гвардии». Спартак Мишулин на протяжении 45 лет служил в Театре сатиры. Массовому зрителю он известен по роли Саида в фильме «Белое солнце пустыни», роли пана директора в советском телешоу «Кабачке «13 стульев» и роли Карлсона в телепостановке «Малыш и Карлсон».