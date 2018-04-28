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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:32  28 апреля 2018 0

Полиция разыскивает главреда «Дождя» из-за фильма о «петербургском авторитете»

Роман Баданин. Тюмень, баданин роман
Гендиректора телеканала попросили сообщить, где находится БаданинФото: Николай Бастриков © URA.RU

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу потребовало у гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой сообщить, где фактически на территории США находится главный редактор телеканала Роман Баданин. Эту информацию подтвердила и. о. главного редактора Александра Перепелова.

Помимо фактического местопребывания полицию интересует, как долго журналист находится в Штатах, а также с чем связан его отъезд. Если речь идет о командировке, то гендиректора телеканала просят представить соответствующие документы. У Синдеевой также попросили характеристику Баданина, сообщают «Ведомости». Кроме того, ей вручили две повестки предназначенные для специального корреспондента Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук. Отмечается, что Баданин возглавлял «Дождь» в июле 2016 года. В сентябре прошлого года он уехал учиться в Стэнфордский университет, который находится в Калифорнии, США, при этом сохранил свою должность, и. о. главреда стала Перепелова.

В январе текущего года стало известно, что полиция Санкт-Петербурга инициировала уголовное дело о клевете после расследования телеканала о «петербургском авторитете» Илье Трабере. Речь идет о документальном сериале «Питерские», который вышел на «Дожде» в августе 2017 года под авторством Марии Жолобовой.

Иван Шестак
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