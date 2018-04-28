Мэрия Екатеринбурга решила проблему эффективности своей работы по принципу басни Крылова

16:35 28 апреля 2018 0

Какое-то изощренное кадровое издевательство — начальника и зама поменяли местами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сообщения об отставке руководителя Главархитектуры Екатеринбурга Андрея Молокова получили важное разъяснение. В публикации на официальном сайте мэрии городские власти признали недостаточную эффективность работы Главархитектуры. Результатом этого и стало беспрецедентное кадровое решение: с 1 мая 2018 года два чиновника в департаменте — сам Андрей Молоков и его зам Михаил Губин — поменяются местами.

«Для повышения эффективности работы в департаменте произошли кадровые изменения. Начальником департамента назначен Михаил Губин, его заместителем по архитектурной деятельности — Андрей Молоков. Заместителем начальника по территориальному планированию и градостроительному зонированию — Сергей Косенко, замом по планировке территории и землепользованию будет Евгений Нестеров, а заместителем по архитектурно-строительному контролю и инженерному обеспечению — Сергей Малафеев. Начальником управления департамента по организации и контролю назначена Елена Мишина», — уточняется в официальном сообщении.

Молоков возглавил Главархитектуру в марте 2017 года, сразу после ухода Тимура Абдуллаева. Считалось, что назначение пролоббировал бывший заместитель главы по капстроительству, ныне первый заместитель генерального директора «Форум-групп» Сергей Мямин. «Свой» человек в Главархитектуре нужен был для поддержки реализуемых компанией проектов. Грядущая перестановка была воспринята как усиление совсем другой бизнес-группы — «Малышева, 73», с которой и связывают Губина.

Девелоперы перестановкой оказались довольны: «Давно пора было так сделать. Архитектор не должен возглавлять департамент, где 90% деятельности — юридическая работа», — поделились отдельные представители рынка с «URA.RU».