Автобус с туристами из Свердловской области опрокинулся в ночь на воскресенье в Удмуртии. В больницу доставлены два человека.
«В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, которые следовали из Свердловской области на экскурсию в город Казань», — рассказал начальник первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин «Комсомольской правде — Ижевск».
По словам Вычужанина, авария произошла около 03:15 мск возле села Совхозный Завьяловского района. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает RT.
Группу туристов разместили в гостинице придорожного комплекса села Совхозный, на территории организованы дежурство сотрудников полиции и охрана имущества пассажиров автобуса. Из Свердловской области выехал подменный автобус.