11:26 29 апреля 2018 0

По предварительным данным, водитель не справился с управлением Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Автобус с туристами из Свердловской области опрокинулся в ночь на воскресенье в Удмуртии. В больницу доставлены два человека.

«В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, которые следовали из Свердловской области на экскурсию в город Казань», — рассказал начальник первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин «Комсомольской правде — Ижевск».

По словам Вычужанина, авария произошла около 03:15 мск возле села Совхозный Завьяловского района. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает RT.

Группу туристов разместили в гостинице придорожного комплекса села Совхозный, на территории организованы дежурство сотрудников полиции и охрана имущества пассажиров автобуса. Из Свердловской области выехал подменный автобус.