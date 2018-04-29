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Главные новости Свердловской области
11:26  29 апреля 2018 0

В Удмуртии опрокинулся автобус с уральскими туристами. ФОТО

По предварительным данным, водитель не справился с управлениемФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Автобус с туристами из Свердловской области опрокинулся в ночь на воскресенье в Удмуртии. В больницу доставлены два человека.

«В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, которые следовали из Свердловской области на экскурсию в город Казань», — рассказал начальник первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин «Комсомольской правде — Ижевск».

По словам Вычужанина, авария произошла около 03:15 мск возле села Совхозный Завьяловского района. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает RT.

Группу туристов разместили в гостинице придорожного комплекса села Совхозный, на территории организованы дежурство сотрудников полиции и охрана имущества пассажиров автобуса. Из Свердловской области выехал подменный автобус.

Ольга Кулакова
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