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30 апреля 2018
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Главные новости Свердловской области
08:52  30 апреля 2018 0

Из-за крестного хода перекрыт центр Екатеринбурга. ФОТО, ВИДЕО

Православные прошли по «Русской Голгофе»Фото: екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге перекрыто движение нескольких центральных улиц из-за крестного хода в честь 100-летия со дня прибытия в город царской семьи. На данный момент головная часть шествия православных уже достигла конечного пункта — Храма на Крови.

В ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию. По данным «Яндекс.карт», сейчас в городе перекрыты улицы Свердлова (от Челюскинцев до Шевченко) и Восточная (от Челюскинцев до Первомайской). Ход начался со станции Шарташ, куда 30 апреля 1918 года привезли царскую семью, до Храма на Крови (построен на месте дома Ипатьева), где они содержались под арестом и после — в ночь на 17 июля — были расстреляны.

Православные у Храма на Крови
Фото: екатеринбургская епархия, «ВКонтакте»
Фото: екатеринбургская епархия, «ВКонтакте»

Крестный ход закончится архиерейской Божественной литургией. Служба начнется в 9:00.

Семен Гринберг
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