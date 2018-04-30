В Екатеринбурге перекрыто движение нескольких центральных улиц из-за крестного хода в честь 100-летия со дня прибытия в город царской семьи. На данный момент головная часть шествия православных уже достигла конечного пункта — Храма на Крови.
В ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию. По данным «Яндекс.карт», сейчас в городе перекрыты улицы Свердлова (от Челюскинцев до Шевченко) и Восточная (от Челюскинцев до Первомайской). Ход начался со станции Шарташ, куда 30 апреля 1918 года привезли царскую семью, до Храма на Крови (построен на месте дома Ипатьева), где они содержались под арестом и после — в ночь на 17 июля — были расстреляны.
Крестный ход закончится архиерейской Божественной литургией. Служба начнется в 9:00.