Причиной взрыва и пожара в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге могла стать самовольная врезка в газовую сеть. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области, называя эту версию основной.
По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже проживала пожилая женщина. Накануне сотрудники газовой службы отключили газовое оборудование «в одной из квартир», после чего пенсионерка решила самовольно его подключить, что и явилось причиной взрыва.
Следственные органы также проверят версию о недобросовестном надзоре за оборудованием. Прокуратура установит, когда в последний раз проводился осмотр газовой инфраструктуры, действительно ли имело место отключение и по каким причинам.
Инцидент, попавший на видео, произошел утром 1 мая во втором доме по улице Черноморской. Площадь пожара составила 30 кв. м. Из подъезда были эвакуированы 25 человек, из них трое детей. Всего пострадало 11 человек: шестеро, включая детей, госпитализированы. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила «URA.RU», что в тяжелом состоянии находится только пожилая хозяйка квартиры. Всех остальных врачи оставили в больнице для контроля за их состоянием. «У них травмы различной степени тяжести. Их оставили понаблюдать», — говорит она.
Администрация Орджоникидзевского района признала дом пригодным для дальнейшего использования. Конструкция здания не пострадала, сообщает телеканал 360. СУ СК России начало доследственную проверку по факту инцидента, добавляет RT.