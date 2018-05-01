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Главные новости Свердловской области
12:45  01 мая 2018 0

После взрыва дома в Екатеринбурге пострадали 11 человек. Версий ЧП уже две. ФОТО

Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарные
Пожарные эвакуировали из дома 25 человекФото: Илья Московец © URA.RU (архивное фото)

Причиной взрыва и пожара в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге могла стать самовольная врезка в газовую сеть. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области, называя эту версию основной.

По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже проживала пожилая женщина. Накануне сотрудники газовой службы отключили газовое оборудование «в одной из квартир», после чего пенсионерка решила самовольно его подключить, что и явилось причиной взрыва.

Следственные органы также проверят версию о недобросовестном надзоре за оборудованием. Прокуратура установит, когда в последний раз проводился осмотр газовой инфраструктуры, действительно ли имело место отключение и по каким причинам.

После пожара
Фото: сайт Ural.news

Инцидент, попавший на видео, произошел утром 1 мая во втором доме по улице Черноморской. Площадь пожара составила 30 кв. м. Из подъезда были эвакуированы 25 человек, из них трое детей. Всего пострадало 11 человек: шестеро, включая детей, госпитализированы. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила «URA.RU», что в тяжелом состоянии находится только пожилая хозяйка квартиры. Всех остальных врачи оставили в больнице для контроля за их состоянием. «У них травмы различной степени тяжести. Их оставили понаблюдать», — говорит она.

Администрация Орджоникидзевского района признала дом пригодным для дальнейшего использования. Конструкция здания не пострадала, сообщает телеканал 360. СУ СК России начало доследственную проверку по факту инцидента, добавляет RT.

Семен Гринберг
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