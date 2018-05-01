22:19 01 мая 2018 0

Сайт ведомства перестал работать 1 мая Фото: скрин сайта «Росприроднадзора»

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) взломали 1 мая. При переходе на страницу появляется изображение девушки в костюме с логотипом Роскомнадзора, которая сжигает интернет, а также собаки в худи с логотипом Telegram, пускающей бумажные самолетики.

Фото: скрина сайта Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу

Помимо основного хакерской атаке также подверглись региональные сайты ведомства. При попытке открыть страницы Управления Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, а также ХМАО и ЯНАО, появляется сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Получить комментарии в региональных ведомствах не удалось, на звонки журналистов «URA.RU» никто не ответил.

В пресс-службе Росприродназдора сообщили, что уже в курсе ситуации и стараются устранить последствия, пишет РБК. Однако выяснить, кто именно совершил атаку, можно будет только 3 мая.

Решение об ограничении работы Telegram на территории РФ было вынесено Таганским городским судом Москвы 13 апреля. Основатель мессенджера Павел Дуров позднее предложил в качестве символа «Цифрового сопротивления» собаку в худи с символом Telegram, а также призвал противников ограничения участвовать в акциях с пусканием бумажных самолетиков.