{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 мая 2018
22:19  01 мая 2018 0

Сайты Росприроднадзора взломали по всей России. Атаки коснулись и уральских ведомств. СКРИН

Сайт ведомства перестал работать 1 маяФото: скрин сайта «Росприроднадзора»
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
все новости сюжета

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) взломали 1 мая. При переходе на страницу появляется изображение девушки в костюме с логотипом Роскомнадзора, которая сжигает интернет, а также собаки в худи с логотипом Telegram, пускающей бумажные самолетики.

Фото: скрина сайта Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу

Помимо основного хакерской атаке также подверглись региональные сайты ведомства. При попытке открыть страницы Управления Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, а также ХМАО и ЯНАО, появляется сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Получить комментарии в региональных ведомствах не удалось, на звонки журналистов «URA.RU» никто не ответил.

В пресс-службе Росприродназдора сообщили, что уже в курсе ситуации и стараются устранить последствия, пишет РБК. Однако выяснить, кто именно совершил атаку, можно будет только 3 мая.

Решение об ограничении работы Telegram на территории РФ было вынесено Таганским городским судом Москвы 13 апреля. Основатель мессенджера Павел Дуров позднее предложил в качестве символа «Цифрового сопротивления» собаку в худи с символом Telegram, а также призвал противников ограничения участвовать в акциях с пусканием бумажных самолетиков.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров