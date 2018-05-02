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Главные новости Челябинской области
18:39  02 мая 2018 0

В Челябинске девушку-инвалида не пустили в кафе, приняв за пьяную. ФОТО

Охранник не поверил в инвалидность девушки и выставил ее из заведениягруппа «ВКонтакте» «Наш Челябинск»

В Челябинске девушка с ограниченными возможностями здоровья не смогла попасть в кафе Pretty Betty. Охранник счел, что Анастасия пьяна, и попросил девушку вместе с ее спутником покинуть помещение.

Дело в том, что у Анастасии имеются проблемы со зрением и с походкой, что и натолкнуло охранника на мысль о том, что она пьяна. «Александр как мог объяснял, что девушка инвалид, у нее походка такая. Но охранник не захотел их даже слушать», — пишет агентство Telefakt.ru. В кафе оперативно прокомментировать инцидент корреспонденту «URA.RU» не смогли и пообещали перезвонить позднее.

Поведение охранника возмутило горожан, некоторые даже предложили объявить бойкот Pretty Betty. «Ну и не ходить, значит, в это кафе. Пусть у них клиентов не будет, сами быстро закроется», «Я бы на месте охранника извинилась, мол неувязочка вышла», «Позор кафе!», «Вот доверили такому убогому дверь охранять», — пишут жители в комментариях к посту, опубликованному в группе во «ВКонтакте» «Наш Челябинск».

Валерий Дорофеев
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