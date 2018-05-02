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02 мая 2018
Главные новости Москвы
19:34  02 мая 2018 0

Оборонные расходы Евросоюза вырастут на 40%

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
На эти цели ЕС готов направить порядка 27,5 млрд евроФото: Александр Елизаров © URA.RU

Евросоюз увеличит расходы на обеспечение обороны и безопасности на 40%, до 27,5 млрд евро в 2021—2027 годах. Это составит примерно 2% от общего семилетнего бюджета ЕС.

«В частности, Еврокомиссия предлагает создать общий оборонный фонд объемом 13 млрд евро для стимулирования расходов на военные исследования и создание новых оборонных возможностей», — говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии, пишет ТАСС.

Кроме того, Евросоюз собирается увеличить расходы на внешнюю политику примерно на 25% — до 120 млрд евро. Предполагается, что по большей части эти средства будут направлены на помощь государствам «непосредственного соседства» ЕС, включая страны Восточной Европы и постсоветские государства.

Ранее стало известно, что Россия впервые за 19 лет сократила расходы на оборону. В 2017 году на эти цели страна направила 66,3 млрд долларов. Для сравнения: США потратили на военные нужды 610 млрд долларов, Китай — 228 млрд долларов, Саудовская Аравия — 69 млрд долларов.

Валерий Дорофеев
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