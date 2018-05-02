Оборонные расходы Евросоюза вырастут на 40%

Евросоюз увеличит расходы на обеспечение обороны и безопасности на 40%, до 27,5 млрд евро в 2021—2027 годах. Это составит примерно 2% от общего семилетнего бюджета ЕС.
«В частности, Еврокомиссия предлагает создать общий оборонный фонд объемом 13 млрд евро для стимулирования расходов на военные исследования и создание новых оборонных возможностей», — говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии, пишет ТАСС.
Кроме того, Евросоюз собирается увеличить расходы на внешнюю политику примерно на 25% — до 120 млрд евро. Предполагается, что по большей части эти средства будут направлены на помощь государствам «непосредственного соседства» ЕС, включая страны Восточной Европы и постсоветские государства.
Ранее стало известно, что Россия впервые за 19 лет сократила расходы на оборону. В 2017 году на эти цели страна направила 66,3 млрд долларов. Для сравнения: США потратили на военные нужды 610 млрд долларов, Китай — 228 млрд долларов, Саудовская Аравия — 69 млрд долларов.