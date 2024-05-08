Для экс-куратора банков РФ запросили 14 лет тюрьмы за взятки

08 мая 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

Для бывшего замначальника ФСБ потребовали 14 лет строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гособвинение потребовало приговорить бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к 14 годам строгого режима за получение взяток на сумму 87 млн рублей. Также суд настаивает на конфискации у обвиняемого виллы в Италии стоимостью 2 млн долларов. «Помимо мошенничества полковнику Фролову вменяется в вину получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму не менее 87,146 млн рублей от акционеров банка „Кредитимпэкс“ Георгия Шкурко и Алексея Куликова, а также председателя правления кредитного учреждения Дмитрия Катая при посредничестве советника банка по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора ФСБ в отставке», — пишет «Коммерсант». Также представитель Генпрокуратуры предложил конфисковать и обратить в доход государства купленную на «коррупционные доходы» виллу в Италии. Согласно материалам дела, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры платили полковнику Фролову за общее покровительство им и деятельности банка. Ежемесячно он получал 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами», что составляло от 100 до 150 тыс. долларов. Помимо этого, по версии следствия, курировавший банковский сектор сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов вместе с двумя коллегами под угрозой уголовного преследования уговорили владельцев продать 49-процентную долю компании «Экосток» в уставном капитале ЮПК по номинальной стоимости. Позднее выяснилось, что чекисты действовали в интересах уехавших за рубеж руководителей АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым принадлежал 51% в уставном капитале ЮПК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гособвинение потребовало приговорить бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к 14 годам строгого режима за получение взяток на сумму 87 млн рублей. Также суд настаивает на конфискации у обвиняемого виллы в Италии стоимостью 2 млн долларов. «Помимо мошенничества полковнику Фролову вменяется в вину получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму не менее 87,146 млн рублей от акционеров банка „Кредитимпэкс“ Георгия Шкурко и Алексея Куликова, а также председателя правления кредитного учреждения Дмитрия Катая при посредничестве советника банка по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора ФСБ в отставке», — пишет «Коммерсант». Также представитель Генпрокуратуры предложил конфисковать и обратить в доход государства купленную на «коррупционные доходы» виллу в Италии. Согласно материалам дела, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры платили полковнику Фролову за общее покровительство им и деятельности банка. Ежемесячно он получал 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами», что составляло от 100 до 150 тыс. долларов. Помимо этого, по версии следствия, курировавший банковский сектор сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов вместе с двумя коллегами под угрозой уголовного преследования уговорили владельцев продать 49-процентную долю компании «Экосток» в уставном капитале ЮПК по номинальной стоимости. Позднее выяснилось, что чекисты действовали в интересах уехавших за рубеж руководителей АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым принадлежал 51% в уставном капитале ЮПК.