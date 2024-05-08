В Госдуме хотят изменить порядок выборов мэров

08 мая 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Рассмотрение документа в первом чтении ожидается в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советам муниципальных образований хотят дать возможность вносить кандидатуры мэров в конкурсные комиссии по согласованию со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Такой законопроект внеси на рассмотрение представители ЛДПР и «Единой России», его уже поддержал комитет Госдумы. «В статью 66 закона об общих принципах организации местного самоуправления внести правку. Она направлена на расширение механизмов защиты интересов муниципальных образований, органов местного самоуправления и их должностных лиц при осуществлении взаимодействия в рамках единой системы публичной власти», — цитируют «Ведомости» пояснительную записку. Законопроект разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина от 4 июня 2023 года. Рассмотрение в первом чтении документа, внесенного в нижнюю палату парламента 16 февраля, ожидается в мае, пишет газета. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно пунктам в нем, целями в развитии стали забота о россиянах, экологическое благополучие, прогресс в технологической сфере и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советам муниципальных образований хотят дать возможность вносить кандидатуры мэров в конкурсные комиссии по согласованию со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Такой законопроект внеси на рассмотрение представители ЛДПР и «Единой России», его уже поддержал комитет Госдумы. «В статью 66 закона об общих принципах организации местного самоуправления внести правку. Она направлена на расширение механизмов защиты интересов муниципальных образований, органов местного самоуправления и их должностных лиц при осуществлении взаимодействия в рамках единой системы публичной власти», — цитируют «Ведомости» пояснительную записку. Законопроект разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина от 4 июня 2023 года. Рассмотрение в первом чтении документа, внесенного в нижнюю палату парламента 16 февраля, ожидается в мае, пишет газета. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно пунктам в нем, целями в развитии стали забота о россиянах, экологическое благополучие, прогресс в технологической сфере и многое другое.