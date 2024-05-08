Россиянам объяснили, как накопить на вторую пенсию

Эксперт института при Минфине: доппенсию можно получить при договоре с НПФ

08 мая 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Чтобы обезопасить себя, следует проверит НПФ на наличие лицензии ЦБ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россиянам для получения дополнительной пенсии нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно вносить деньги на свой пенсионный счет. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. «Чтобы получать вторую пенсию, нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), программу накоплений. Также нужно заключить договор и вносить деньги на свой пенсионный счет. Фонд инвестирует средства взносов и накапливает полученный доход», — сказала Дайнеко агентству «Прайм». Для того, чтоб граждане могли обезопасить себя, следует проверит НПФ на наличие лицензии ЦБ и регистрации в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Также, если доходность от выбранного фонда кажется низкой, то раз в пять лет накопления можно перевести в другой без потери процентов, заключила эксперт. Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Также в этот срок необходимо увеличить реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам для получения дополнительной пенсии нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно вносить деньги на свой пенсионный счет. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. «Чтобы получать вторую пенсию, нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), программу накоплений. Также нужно заключить договор и вносить деньги на свой пенсионный счет. Фонд инвестирует средства взносов и накапливает полученный доход», — сказала Дайнеко агентству «Прайм». Для того, чтоб граждане могли обезопасить себя, следует проверит НПФ на наличие лицензии ЦБ и регистрации в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Также, если доходность от выбранного фонда кажется низкой, то раз в пять лет накопления можно перевести в другой без потери процентов, заключила эксперт. Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Также в этот срок необходимо увеличить реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.