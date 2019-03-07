06 марта 2019
05 марта 2019

Челябинская ФСБ и таможня не пустили в Екатеринбург машину с духами, мечами и саблями

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 10:42
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. Курган (НЕОБР), пограничники, воинское приветствие
Пограничники перекрыли путь контрафактуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мобильная группа Челябинской таможни совместно с пограничным Управлением ФСБ по Челябинской области задержала автомобиль с ножами, саблями и контрафактной парфюмерией. Машина следовала из Кыргызстана в Екатеринбург, сообщили «URA.RU» в пресс-службе таможни.

В салоне находилось более 2,5 тыс. флаконов поддельной туалетной воды таких известных марок, как Gucci, Lacoste, Hugo Boss, Chanel, Dior и PacoRabanne. Кроме того, в Екатеринбург везли 2 тысячи мечей, ножей и сабель.

«Контрафакт изъят и передан полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 1 ст. 180 УК РФ „Незаконное использование чужого товарного знака“», — сообщили в пресс-службе таможни. По факту перевозки холодного оружия возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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