Крупный пожар, начавшийся вечером 8 марта в Первоуральске, удалось полностью ликвидировать. Спасатели боролись с огнем практически всю ночь, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В 06:51 Открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций», — заявили в МЧС. Чтобы потушить огонь, пожарным потребовалось более шести часов.
В ведомстве уточнили, что «быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка и сильные порывы ветра». Именно поэтому пожар, начавшийся в здании супермаркета «Пятерочка», быстро перекинулся на ветеринарную клинику и склады, примыкающие к магазину. В МЧС отметили, что огонь только снаружи, так как из-за высокой температуры крыши зданий могли рухнуть.
Всего, по данным МЧС, в тушении пожара приняли участие 19 единиц техники и 63 человека личного состава. На месте также работала добровольная пожарная команда Первоуральска и передвижная инженерно-химическая лаборатория из Екатеринбурга.
Пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели и эксперты пожарной лаборатории.