Москвич прожил два дня с умершей матерью из-за нежелания вызывать врачей в неубранную квартиру

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 17:18
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Заколоченная квартира на Горького, 33. Екатеринбург
Женщина умерла в ожидании окончания уборкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Москвы два дня прожил с умершей матерью, поскольку не хотел вызывать врачей в неубранную квартиру. Мужчина позвонил в «скорую» только после того, как вынес мусор и вымыл полы.

«58-летний москвич два дня не вызывал „скорую“ умершей маме. Не успел убраться в квартире», — сообщает telegram-канал Mash.

Уточняется, что мужчина не смог принять кончину своей матери и таким образом пытался «смириться и все осознать». В итоге врачи, приехавшие на место для констатации смерти, нашли в квартире уже разлагающийся труп.

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