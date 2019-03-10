Москвич прожил два дня с умершей матерью из-за нежелания вызывать врачей в неубранную квартиру

Житель Москвы два дня прожил с умершей матерью, поскольку не хотел вызывать врачей в неубранную квартиру. Мужчина позвонил в «скорую» только после того, как вынес мусор и вымыл полы.
«58-летний москвич два дня не вызывал „скорую“ умершей маме. Не успел убраться в квартире», — сообщает telegram-канал Mash.
Уточняется, что мужчина не смог принять кончину своей матери и таким образом пытался «смириться и все осознать». В итоге врачи, приехавшие на место для констатации смерти, нашли в квартире уже разлагающийся труп.