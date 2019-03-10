Посольство России в Кении озвучило данные о россиянах, разбившихся на «Боинге» в Африке

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 19:25
Размер текста
-
17
+
Взлет и посадка самолетов в аэропорту
При крушении погибли трое россиянФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трое россиян, разбившихся на «Боинге» в Эфиопии, были туристами. Об этом сообщило посольство РФ в Кении.

«Российские граждане, находившиеся на борту, были туристами», — передает слова посольства радиостанция «Говорит Москва». Также российское посольство назвало имена погибших, обращает внимание «Национальная служба новостей». Ими были Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Другие пассажиры «Боинга» были дипломатами. Делегации из 33 стран направлялись на конференцию ООН в Найроби, столицу Эфиопии.

Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», вылетевший из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта, напоминает агентство Nation News. Как отмечает телеканал RT, при крушении погибли все 149 пассажиров из 33 стран и восемь членов экипажа. Трое человек на борту были гражданами России. О причинах падения пока что не сообщается.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...