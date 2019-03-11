Врачам предложили доплачивать за диспансеризацию

Медикам оплатят работу сверх нормы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения РФ поддержало оплату сверхурочной работы медиков в период диспансеризации населения. Об этом сообщил ТАСС помощник главы Минздрава Виталий Флек

По его словам, эта мера внесена в разрабатываемую ведомством программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019—2021 годы. «Оплата труда медицинских работников будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, включая работу сверх нормы рабочего времени», — уточнил Флек. В этом же документе будет прописано право граждан на прохождение профосмотров не реже раза в год, в удобное для них время.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что в 2019 году необходимо увеличить охват населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, напоминает агентство Nation News. По ее мнению, это увеличит продолжительность жизни россиян до 78 лет за счет снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, уточняет «Национальная служба новостей». Госдума осенью 2018-го приняла законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации, который работодатель обязан предоставлять работнику раз в год, пишут «Дни.ру».